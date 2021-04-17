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#Кубок Англии #Футбол #Манчестер Сити #Челси

«Челси» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии

час назад

«Челси» выиграл у «Ман Сити» с минимальным счетом. Хаким Зиеш – автор единственного гола в матче. Он забил с передачи Вернера.

В другом полуфинале Кубка Англии сыграют «Лестер» и «Саутгемптон». Их матч пройдет 18 апреля.

«Челси» при Тухеле вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В АПЛ команда занимает пятое место, но имеет матч в запасе по сравнению с «Вест Хэмом».

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 55
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
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