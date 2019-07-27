«Крылья» много пропускают с фланга Комбарова. Но не во всех мячах виноват он

Последние два матча для «Крыльев» – поражение от «Арсенала» и проигрыш «Уфе». В двух встречах «КС» пропустили пять мячей, и на первый взгляд кажется, что почти во всех есть вина Дмитрия Комбарова. Если разобрать каждый из пяти пропущенных мячей, то можно сделать вывод: это не совсем так.

Гол №1 – «Крылья Советов» – «Арсенал» – 0:1, Сергей Ткачев

Кирилл Комбаров делал передачу с фланга брата. Но Кирилл – защитник, значит, тогда не досмотрел кто-то из атакующих игроков. Конкретно в этом эпизоде Кирилла не дожал Мияйлович. Дмитрий Комабров же здесь виноват в том, что не успел подстраховать одноклубника.