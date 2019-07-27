«Крылья» много пропускают с фланга Комбарова. Но не во всех мячах виноват он
Последние два матча для «Крыльев» – поражение от «Арсенала» и проигрыш «Уфе». В двух встречах «КС» пропустили пять мячей, и на первый взгляд кажется, что почти во всех есть вина Дмитрия Комбарова. Если разобрать каждый из пяти пропущенных мячей, то можно сделать вывод: это не совсем так.
Гол №1 – «Крылья Советов» – «Арсенал» – 0:1, Сергей Ткачев
Кирилл Комбаров делал передачу с фланга брата. Но Кирилл – защитник, значит, тогда не досмотрел кто-то из атакующих игроков. Конкретно в этом эпизоде Кирилла не дожал Мияйлович. Дмитрий Комабров же здесь виноват в том, что не успел подстраховать одноклубника.
Гол №2 – «Крылья Советов» – «Арсенал» – 0:2, Кангва
Здесь вопросов к Комбарову значительно больше. Потому что на момент передачи на Ткачева Комбаров потерял позицию и образовал огромную пустую зону на своем фланге.
Гол №5 – «Уфа» – «Крылья Советов» – 2:1, Полуяхтов (автогол)
Здесь все просто: Комбаров не уследил за Аликиным, который пробил головой, попал в Полуяхтова. Так мяч отлетел в ворота Рыжикова.
Гол №3 – «Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:3, Тудорие
Здесь нет никакой вины Комбарова. Единоборство с Беляевым, который отдал голевую передачу на Тудорие, проиграл Бурлак.
Гол №4 – «Уфа» – «Крылья Советов» – 1:0, Фомин
Во время передачи на Сухова Комбаров потерял позицию. Результат: снова дыра и голевая атака.