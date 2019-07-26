«Динамо» в матче с «Уралом» исправило главную ошибку, которую отмечал Хохлов. Но дальше все равно будет сложно

«Динамо» в третьем туре РПЛ обыграло «Урал» и добилось первой победы не только в этом сезоне, но и на новом стадионе. В предыдущих двух домашних матчах клуб набрал лишь одно очко: в прошлом сезоне сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), в этом – проиграл «Рубину» (0:1).

Главное впечатление от игры «Динамо» в этом матче – реализация. Она стала чуть лучше, но пока что все равно далека от идеала. За всю игру с «Уралом» динамовцы пробили 18 раз, 6 ударов полетели в створ, а два из них завершились забитыми мячами.

Реализация «Динамо» в этом матче составила около 33% – это самый высокий результат в этом сезоне. В матче с «Рубином» (несмотря на 7 ударов в створ) было 0%, с «Арсеналом» – 12,5%.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то сейчас виден прогресс. Возьмем последние четыре весенних матча «Динамо» и вычислим реализацию: