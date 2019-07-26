«Динамо» в матче с «Уралом» исправило главную ошибку, которую отмечал Хохлов. Но дальше все равно будет сложно
«Динамо» в третьем туре РПЛ обыграло «Урал» и добилось первой победы не только в этом сезоне, но и на новом стадионе. В предыдущих двух домашних матчах клуб набрал лишь одно очко: в прошлом сезоне сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), в этом – проиграл «Рубину» (0:1).
Главное впечатление от игры «Динамо» в этом матче – реализация. Она стала чуть лучше, но пока что все равно далека от идеала. За всю игру с «Уралом» динамовцы пробили 18 раз, 6 ударов полетели в створ, а два из них завершились забитыми мячами.
Реализация «Динамо» в этом матче составила около 33% – это самый высокий результат в этом сезоне. В матче с «Рубином» (несмотря на 7 ударов в створ) было 0%, с «Арсеналом» – 12,5%.
Если сравнивать с прошлым сезоном, то сейчас виден прогресс. Возьмем последние четыре весенних матча «Динамо» и вычислим реализацию:
- ЦСКА – 50% (при четырех из десяти ударов в створ).
- «Ростов» - 0% (при десяти ударах в створ).
- «Енисей» – 22%.
- «Арсенал» – 30%.
Мы не случайно отметили реализацию «Динамо». Как говорит главный тренер команды Дмитрий Хохлов, пока что это главный и самый серьезный косяк в игре команды. И у Хохлова есть одно объяснение этому – нехватка мастерства. «Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется», – говорил Хохлов после матча с «Рубином».
Поражение от «Рубина» Хохлов объяснил провальными действиями Кардозу и Юсупова в решающий момент. Еще Хохлов сказал, что «Динамо» ждет забивного нападающего, и сегодня клуб объявил о покупке Клинтона Н’Жийе. Весьма спорный вариант: футболист сборной Камеруна появился на поле в прошлом сезоне чемпионата Франции семнадцать раз (только три – в основе) и забил всего три мяча.
Персональная статистика Н’Жийе намекает, что много голов от него ждать не стоит. Но «Динамо» как раз ждет обратного результата. Именно голов пока что не хватает достаточно привлекательному и амбициозному проекту динамовцев.