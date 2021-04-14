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Сборная России сыграет товарищеские матчи с Польшей и Болгарией в июне

4 часа назад

РФС объявил о двух товарищеских матчах сборной России. Оба состоятся в июне:

1 июня – матч против Польши. Встреча состоится во Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени.

5 июня – матч против Болгарии. Он пройдет в Москве на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина». Начало запланировано на 18:00 по мск.

Ровно через неделю после этого для сборной России начнется групповой этап чемпионата Европы – в Санкт-Петербурге она сыграет против Бельгии.

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Источник:
РФС
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