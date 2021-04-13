Флорентино Перес
Примера
Футбол
баскетбол
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Флорентино Перес #Футбол #Примера #Реал #баскетбол

Флорентино Перес переизбран президентом «Реала» на шестой срок. Он был единственным кандидатом на голосовании

8 часов назад

Флорентино Перес останется президентом «Реала» до 2025 года. Кроме него в голосовании никто не участвовал, поэтому соперников на выборах у него не было.

  • Пересу 74 года. Он проведет шестой срок в должности президента «Реала». Впервые он стал им в 2001 году и проработал до 2006-го. Затем вернулся в 2009-м и работает до сих пор.
  • Перес известен созданием «галактикос» в футбольном «Реале» в начале 2000-х. Так называют период в истории клуба, когда он подписал Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма – одних из лучших игроков того времени.
  • После возвращения в 2009-м он продолжил политику «галактикос» и подписал Криштиану Роналду и Кака.
  • Всего с Пересом клуб выиграл 47 трофеев в футболе и баскетболе, из которых 39 – после 2011 года.
  • На сайте «Реала» говорится, что Перес «восстановил международный престиж» клуба, провел перестройку и сделал его «самым богатым клубом в мире».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Реала»
Еще по теме
РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки
Хавьер Рибалта после ухода из «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Флорентино Перес
#Футбол
#Примера
#Реал
#баскетбол