Флорентино Перес переизбран президентом «Реала» на шестой срок. Он был единственным кандидатом на голосовании

Флорентино Перес останется президентом «Реала» до 2025 года. Кроме него в голосовании никто не участвовал, поэтому соперников на выборах у него не было.

Пересу 74 года. Он проведет шестой срок в должности президента «Реала». Впервые он стал им в 2001 году и проработал до 2006-го. Затем вернулся в 2009-м и работает до сих пор.

Перес известен созданием «галактикос» в футбольном «Реале» в начале 2000-х. Так называют период в истории клуба, когда он подписал Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма – одних из лучших игроков того времени.

После возвращения в 2009-м он продолжил политику «галактикос» и подписал Криштиану Роналду и Кака.

Всего с Пересом клуб выиграл 47 трофеев в футболе и баскетболе, из которых 39 – после 2011 года.

На сайте «Реала» говорится, что Перес «восстановил международный престиж» клуба, провел перестройку и сделал его «самым богатым клубом в мире».