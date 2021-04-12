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#Кубок России #Футбол #Нижний Новгород

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде впервые в истории города

вчера, 19:00
  • До 2008 года финальные матчи Кубка России регулярно проходили в Москве. Чаще всего – в «Лужниках».
  • С 2009 года Российский футбольный союз (РФС) проводит их за пределами Москвы. Игры проходили в Ярославле, Казани, Грозном, Каспийске, Астрахани и других городах.
  • В 2021-м он пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Его вместимость – 45 тысяч человек. Пока неизвестно, какие требования по заполняемости предъявят из-за ситуации с коронавирусом.
  • Полуфинальные матчи пройдут 21 апреля. В парах сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер РФС
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