Кубок России
Футбол
Нижний Новгород
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде впервые в истории города
вчера, 19:00
- До 2008 года финальные матчи Кубка России регулярно проходили в Москве. Чаще всего – в «Лужниках».
- С 2009 года Российский футбольный союз (РФС) проводит их за пределами Москвы. Игры проходили в Ярославле, Казани, Грозном, Каспийске, Астрахани и других городах.
- В 2021-м он пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Его вместимость – 45 тысяч человек. Пока неизвестно, какие требования по заполняемости предъявят из-за ситуации с коронавирусом.
- Полуфинальные матчи пройдут 21 апреля. В парах сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.
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