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У Месси рекорд по победам над «Реалом» в гостях. У Рамоса – антирекорд по поражениям от «Барселоны» дома
28 февраля 2019, 02:00
«Барселона» разбила «Реал» 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» (дубль Суареса и автогол Варана).
Для капитана «Барсы» Лео Месси это 11-я победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Рекорд мира
Для капитана «Реала» Серхио Рамоса это 11-е поражение от «Барселоны» дома. Антирекорд клуба.
Статистику опубликовал испанский журналист Педро Мартин. За час твит собрал больше 500 ретвитов.
Это был второй полуфинальный матч Кубка Испании. Счет в первом 1:1. «Барселона» выходит в финал.
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