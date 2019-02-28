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#Барселона #Лионель Месси #Барселона #Реал #Серхио Рамос #Кубок Испании

У Месси рекорд по победам над «Реалом» в гостях. У Рамоса – антирекорд по поражениям от «Барселоны» дома

28 февраля 2019, 02:00

«Барселона» разбила «Реал» 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» (дубль Суареса и автогол Варана). 

Для капитана «Барсы» Лео Месси это 11-я победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Рекорд мира

Для капитана «Реала» Серхио Рамоса  это 11-е поражение от «Барселоны» дома. Антирекорд клуба.

Статистику опубликовал испанский журналист Педро Мартин. За час твит собрал больше 500 ретвитов.  

Это был второй полуфинальный матч Кубка Испании. Счет в первом 1:1. «Барселона» выходит в финал.

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