Федор Смолов
РПЛ
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Футбол
Локомотив
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Смолов забил пять голов в пяти официальных матчах в этом году
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«Локомотив» обыграл «Спартак» – 2:0. Один из мячей в этой встрече забил Федор Смолов.
Статистика Федора Смолова в 2021-м в официальных встречах:
- Гол «Арсеналу» (РПЛ).
- Гол «Сочи» (РПЛ).
- Дубль в ворота «Сочи» в Кубке.
- Гол «Спартаку» в Премьер-лиге.
В РПЛ после 25 туров у него шесть мячей. За 13 матчей осенней части сезона и за 4 встречи весенней он забил одинаковое число голов – по 3.
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