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Смолов забил пять голов в пяти официальных матчах в этом году

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«Локомотив» обыграл «Спартак» – 2:0. Один из мячей в этой встрече забил Федор Смолов.

Статистика Федора Смолова в 2021-м в официальных встречах:

В РПЛ после 25 туров у него шесть мячей. За 13 матчей осенней части сезона и за 4 встречи весенней он забил одинаковое число голов – по 3.

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