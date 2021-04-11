Смолов забил пять голов в пяти официальных матчах в этом году

Статистика Федора Смолова в 2021-м в официальных встречах:

Гол «Арсеналу» (РПЛ).

Гол «Сочи» (РПЛ).

Дубль в ворота «Сочи» в Кубке.

Гол «Спартаку» в Премьер-лиге.

В РПЛ после 25 туров у него шесть мячей. За 13 матчей осенней части сезона и за 4 встречи весенней он забил одинаковое число голов – по 3.