ЦСКА в большинстве победил «Арсенал» в Кубке России, решающий гол в конце забил Фернандес

В последнем четвертьфинале Кубка России ЦСКА играл на выезде против тульского «Арсенала». Это была вторая игра Ивицы Олича во главе тренера ЦСКА.

Хозяева забили первыми, отличился Евгений Луценко, который не забивал с августа 2020 года. Он же удалился за две желтые карточки во втором тайме при счете 1:1 (до этого забил Вадим Карпов).

Решающий гол забил Марио Фернандес с отличного паса Алана Дзагоева.