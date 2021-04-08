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#Кубок России #Футбол #ЦСКА #Арсенал Тула

ЦСКА в большинстве победил «Арсенал» в Кубке России, решающий гол в конце забил Фернандес

08 апреля, 21:23

В последнем четвертьфинале Кубка России ЦСКА играл на выезде против тульского «Арсенала». Это была вторая игра Ивицы Олича во главе тренера ЦСКА.

Хозяева забили первыми, отличился Евгений Луценко, который не забивал с августа 2020 года. Он же удалился за две желтые карточки во втором тайме при счете 1:1 (до этого забил Вадим Карпов).

Решающий гол забил Марио Фернандес с отличного паса Алана Дзагоева.

Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 33
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Карпов 48
Фернандес 86
  • Ранее двумя полуфиналистами Кубка стали «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». «Локо» победил 3:1 «Сочи», «Ахмат» выиграл 1:0 у «Уфы», «Крылья Советов» обыграли 2:0 «Динамо».
  • Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 9 апреля.
  • Финал турнира запланирован на 12 мая.
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