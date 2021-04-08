Лига чемпионов
Футбол
Челси
Порту
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Порту

«Челси» обыграл «Порту» в первом четветьфинальном матче ЛЧ

08 апреля, 00:02
  • Игра закончилась со счетом 2:0. Голы забили Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл.
  • Маунт стал самым молодым игроком «Челси», забившим в плей-офф Лиги чемпионов. Ему 22 года и 87 дней.
  • «Челси» в текущем сезоне ЛЧ не проигрывал. У него семь побед и две ничьи.
  • Томас Тухель стал третьим тренером в истории «Челси», который выиграл три стартовых матча плей-офф ЛЧ. До него это удавалось только Роберто Ди Маттео в сезоне-2011/12. Тогда «Челси» в последний раз выиграл ЛЧ.
  • «Порту» после победы в Лиге чемпионов-2003/04 побеждал в четвертьфиналах один раз. Одна ничья и четыре поражения.
  • Ответная игра пройдет 13 апреля.
Матч завершен
Порту
Порту
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Маунт 32
Чилвел 85
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Челси
#Порту