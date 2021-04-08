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«Челси» обыграл «Порту» в первом четветьфинальном матче ЛЧ
08 апреля, 00:02
- Игра закончилась со счетом 2:0. Голы забили Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл.
- Маунт стал самым молодым игроком «Челси», забившим в плей-офф Лиги чемпионов. Ему 22 года и 87 дней.
- «Челси» в текущем сезоне ЛЧ не проигрывал. У него семь побед и две ничьи.
- Томас Тухель стал третьим тренером в истории «Челси», который выиграл три стартовых матча плей-офф ЛЧ. До него это удавалось только Роберто Ди Маттео в сезоне-2011/12. Тогда «Челси» в последний раз выиграл ЛЧ.
- «Порту» после победы в Лиге чемпионов-2003/04 побеждал в четвертьфиналах один раз. Одна ничья и четыре поражения.
- Ответная игра пройдет 13 апреля.
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