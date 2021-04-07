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#Пеле #Футбол #Бразилия

В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его

07 апреля, 17:27

твиттер «Мараканы»

  • В Рио-де-Жанейро в середине марта выбрали новое название для стадиона «Журналишта Марио Фильо (или «Маракана») – «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».
  • Проект о переименовании прошел Законодательное собрание Рио-де-Жанейро и ожидал одобрения губернатора.

В начале апреля один из авторов идеи сам попросил законодателей наложить вето на проект. Причина – резкая критика инициативы в СМИ и соцсетях.

Одна из главных причин недовольств – работа Законодательного собрания во время пандемии коронавируса. В Бразилии ситуация с с ковидом сейчас наихудшая с начала пандемии.

  • В конце марта там выявили рекордные 100 тысяч заболевших за день.
  • За месяц от инфекции умерли больше 60 тысяч человек.
  • За все время пандемии там больше 330 тысяч умерших. Хуже показатель только в США – 550 тысяч.


В СМИ и соцсетях на фоне таких показателей почитали идею сменить название «Мараканы» неуместной. Ее также раскритиковала прокуратура. Она посчитала, что изменение названия «нарушит культурную самобытность Рио».

UOL пишет, что в соцсетях возникло движение против изменения названия. Его участники напоминали о роли Марио Фильо – журналиста, который лоббировал постройку стадиона.

  • Стадион построили в 1950 году. Его официальное название – «Журналишта Марио Фильо». Но чаще стадион называют «Мараканой» по названию района, где он находится.
  • Там дважды проводили чемпионат мира, в том числе два финала – 1950 и 2014 года.
  • Это главный стадион Бразилии. Его неофициально называют «храмом футбола».
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Источник:
Globo
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