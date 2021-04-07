В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его

В Рио-де-Жанейро в середине марта выбрали новое название для стадиона «Журналишта Марио Фильо (или «Маракана») – «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

«Маракана») – «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле». Проект о переименовании прошел Законодательное собрание Рио-де-Жанейро и ожидал одобрения губернатора.

В начале апреля один из авторов идеи сам попросил законодателей наложить вето на проект. Причина – резкая критика инициативы в СМИ и соцсетях.

Одна из главных причин недовольств – работа Законодательного собрания во время пандемии коронавируса. В Бразилии ситуация с с ковидом сейчас наихудшая с начала пандемии.

В конце марта там выявили рекордные 100 тысяч заболевших за день.

За месяц от инфекции умерли больше 60 тысяч человек.

За все время пандемии там больше 330 тысяч умерших. Хуже показатель только в США – 550 тысяч.



В СМИ и соцсетях на фоне таких показателей почитали идею сменить название «Мараканы» неуместной. Ее также раскритиковала прокуратура. Она посчитала, что изменение названия «нарушит культурную самобытность Рио».

UOL пишет, что в соцсетях возникло движение против изменения названия. Его участники напоминали о роли Марио Фильо – журналиста, который лоббировал постройку стадиона.