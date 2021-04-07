Пеле
Футбол
Бразилия
В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его
07 апреля, 17:27
- В Рио-де-Жанейро в середине марта выбрали новое название для стадиона «Журналишта Марио Фильо (или «Маракана») – «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».
- Проект о переименовании прошел Законодательное собрание Рио-де-Жанейро и ожидал одобрения губернатора.
В начале апреля один из авторов идеи сам попросил законодателей наложить вето на проект. Причина – резкая критика инициативы в СМИ и соцсетях.
Одна из главных причин недовольств – работа Законодательного собрания во время пандемии коронавируса. В Бразилии ситуация с с ковидом сейчас наихудшая с начала пандемии.
- В конце марта там выявили рекордные 100 тысяч заболевших за день.
- За месяц от инфекции умерли больше 60 тысяч человек.
- За все время пандемии там больше 330 тысяч умерших. Хуже показатель только в США – 550 тысяч.
В СМИ и соцсетях на фоне таких показателей почитали идею сменить название «Мараканы» неуместной. Ее также раскритиковала прокуратура. Она посчитала, что изменение названия «нарушит культурную самобытность Рио».
UOL пишет, что в соцсетях возникло движение против изменения названия. Его участники напоминали о роли Марио Фильо – журналиста, который лоббировал постройку стадиона.
- Стадион построили в 1950 году. Его официальное название – «Журналишта Марио Фильо». Но чаще стадион называют «Мараканой» по названию района, где он находится.
- Там дважды проводили чемпионат мира, в том числе два финала – 1950 и 2014 года.
- Это главный стадион Бразилии. Его неофициально называют «храмом футбола».
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