Винисиус Жуниор
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#Винисиус Жуниор #Лига чемпионов #Футбол #Реал

Винисиус стал первым игроком, рожденным в 2000-х и забившим в четвертьфинале Лиги чемпионов

07 апреля, 00:49

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ – 3:1. Два гола забил Винисиус Жуниор.

  • Он родился 12 июля 2000 года. До него на этой стадии турнира не забивал никто, рожденный после 2000-го.
  • Еще он стал самым молодым после Рауля футболистом «Реала», который забивал в плей-офф Лиги чемпионов. Раулю на момент гола «Ювентусу» в 1999-м было 18 лет и 253 дня, Винисиусу сейчас 20 лет и 268 дней.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. Он перешел туда из бразильского «Фламенго». В текущем сезоне у него шесть голов и шесть ассистов в 37 матчах.

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Источник:
Opta
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