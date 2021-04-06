«Вильярреал» откроет свою первую академию в России. Ее расположат в Краснодаре
Открытие академии в России запланировано на сентябрь 2021 года. Туда принимают детей в возрасте от пяти до 16 лет, а обучение проводят по методике «Вильярреала».
Клуб анонсировал сборы, которые пройдут в июне в Красной поляне. После них академия отберет учеников, и с осени начнет тренировки.
В разговоре с «Голом» представитель академии сказал, что тренировки планируются на искусственном поле на базе новой общеобразовательной школы в Краснодаре. Также будут занятия в тренажерных залах.
«Вильярреал» – не первый зарубежный клуб, который открывает академию в России. Такие академии уже есть у «Барселоны» и «ПСЖ».
Для «Вильярреала» Россия – восьмая страна, в которой запущена зарубежная школа. Они есть также в Японии, США, Австралии, Канаде Мексике, Швеции, Южной Корее.