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#Вильярреал #Футбол #Примера #Россия

«Вильярреал» откроет свою первую академию в России. Ее расположат в Краснодаре

06 апреля, 17:57

Открытие академии в России запланировано на сентябрь 2021 года. Туда принимают детей в возрасте от пяти до 16 лет, а обучение проводят по методике «Вильярреала».

Клуб анонсировал сборы, которые пройдут в июне в Красной поляне. После них академия отберет учеников, и с осени начнет тренировки.

В разговоре с «Голом» представитель академии сказал, что тренировки планируются на искусственном поле на базе новой общеобразовательной школы в Краснодаре. Также будут занятия в тренажерных залах. 

«Вильярреал» – не первый зарубежный клуб, который открывает академию в России. Такие академии уже есть у «Барселоны» и «ПСЖ».

Для «Вильярреала» Россия – восьмая страна, в которой запущена зарубежная школа. Они есть также в Японии, США, Австралии, Канаде Мексике, Швеции, Южной Корее.

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Источник:
Сайт «Вильярреала»
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