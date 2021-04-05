Прогноз на матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграет дома против дортмундской «Боруссии» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа «Ман Сити» – 1,36.

Ничья – 5,50.

Победа «Боруссии» Д – 9,30.

Проход «Ман Сити» в полуфинал – 1,17.

Проход «Боруссии» Д в полуфинал – 5,1.

У «Ман Сити» нет потерь в составе, а у «Боруссии» травмированы Витсель, Загаду и Шмельцер, под вопросом выход Санчо и Мукоко.

Матч не будет проведен на нейтральном поле и состоится в Манчестере.

Где смотреть матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д