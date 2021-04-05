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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия Д

Прогноз на матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

05 апреля, 16:52

«Манчестер Сити» сыграет дома против дортмундской «Боруссии» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Ман Сити» – 1,36.
  • Ничья – 5,50.
  • Победа «Боруссии» Д – 9,30.
  • Проход «Ман Сити» в полуфинал – 1,17.
  • Проход «Боруссии» Д в полуфинал – 5,1.

У «Ман Сити» нет потерь в составе, а у «Боруссии» травмированы Витсель, Загаду и Шмельцер, под вопросом выход Санчо и Мукоко.

Матч не будет проведен на нейтральном поле и состоится в Манчестере.

Где смотреть матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д

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