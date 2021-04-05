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Где смотреть матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
05 апреля, 16:50
«Манчестер Сити» примет дортмундскую «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ Футбол 1» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.
- «Ман Сити» и «Боруссия» пересекались на групповом этапе ЛЧ в 2012 году – немцы дома выиграли 1:0 и сыграли вничью 1:1 в гостях.
- Из последних 27 игр во всех турнирах «Ман Сити» выиграл 26. «Боруссия» из последних пяти матчей победила лишь в одном.
- Дортмундская «Боруссия» прошла в 1/8 финала «Севилью», а «Ман Сити» – «Боруссию» менхенгладбахскую.
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