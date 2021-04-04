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#РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов

«Спартак» обыграл «Ростов». Это первая победа в гостях с 2013 года

04 апреля, 20:59

События матча 24-го тура РПЛ:

Махатадзе забил «Спартаку». Он сыграл в РПЛ за четыре клуба, это первый гол

Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ

Маслов спасает ворота «Спартака», но получается автогол. Сработало три раза

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Маслов 27
Махатадзе 32
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 23
Соболев 44
Соболев 58

«Спартак» победил «Ростов» в гостях впервые с 2013 года. Тогда была победа со счетом 1:0.

«Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита», у которого есть игра в запасе – одно очко. «Ростов» идет восьмым.

Это четвертая победа подряд в РПЛ. Статистика голов – 16:5. Было так:

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Источник:
Гол.ру
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