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«Спартак» обыграл «Ростов». Это первая победа в гостях с 2013 года
04 апреля, 20:59
«Спартак» победил «Ростов» в гостях впервые с 2013 года. Тогда была победа со счетом 1:0.
«Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита», у которого есть игра в запасе – одно очко. «Ростов» идет восьмым.
Это четвертая победа подряд в РПЛ. Статистика голов – 16:5. Было так:
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