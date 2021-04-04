«Спартак» обыграл «Ростов». Это первая победа в гостях с 2013 года

«Спартак» победил «Ростов» в гостях впервые с 2013 года. Тогда была победа со счетом 1:0.

«Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита», у которого есть игра в запасе – одно очко. «Ростов» идет восьмым.

Это четвертая победа подряд в РПЛ. Статистика голов – 16:5. Было так: