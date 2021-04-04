Георгий Махатадзе
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Махатадзе забил «Спартаку». Он сыграл в РПЛ за четыре клуба, это первый гол
04 апреля, 19:50
Все произошло на 32-й минуте матча 24-тура. Георгий Махатадзе забил от штанги и сделал счет 2:1 в пользу «Ростова».
• Махатадзе – 23 года.
• «Ростов» – четвертый клуб в его карьере. До этого Махатадзе играл в «Локомотиве», «Рубине» и «СКА-Хабаровске».
• В феврале-2021 Махатадзе перешел в «Ростов». В этом сезоне он провел пять матчей в РПЛ.
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