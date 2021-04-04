Махатадзе забил «Спартаку». Он сыграл в РПЛ за четыре клуба, это первый гол

• Махатадзе – 23 года.

• «Ростов» – четвертый клуб в его карьере. До этого Махатадзе играл в «Локомотиве», «Рубине» и «СКА-Хабаровске».

• В феврале-2021 Махатадзе перешел в «Ростов». В этом сезоне он провел пять матчей в РПЛ.