Георгий Махатадзе
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#Георгий Махатадзе #РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов

Махатадзе забил «Спартаку». Он сыграл в РПЛ за четыре клуба, это первый гол

04 апреля, 19:50

Все произошло на 32-й минуте матча 24-тура. Георгий Махатадзе забил от штанги и сделал счет 2:1 в пользу «Ростова».

• Махатадзе – 23 года.

• «Ростов» – четвертый клуб в его карьере. До этого Махатадзе играл в «Локомотиве», «Рубине» и «СКА-Хабаровске».

• В феврале-2021 Махатадзе перешел в «Ростов». В этом сезоне он провел пять матчей в РПЛ.

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Маслов 27
Махатадзе 32
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 23
Соболев 44
Соболев 58
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Источник:
Гол.ру
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