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«Ливерпуль» выиграл в трех матчах подряд. В них он не пропустил ни одного гола

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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (0:3) и поднялся с седьмого на пятое место в таблице АПЛ. Для «Ливерпуля» это:

  • Третья победа подряд.
  • Третий сухой матч подряд (такого не было с прошлого лета).

«Ливерпуль» с 10 марта обыграл «Лейпциг», «Вулверхэмптон» и «Арсенал» с общим счетом 6:0. 6 апреля он сыграет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Реала».

Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 64'
Салах 68'
Жота 82'
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Источник:
Гол
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