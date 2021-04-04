«Ливерпуль» выиграл в трех матчах подряд. В них он не пропустил ни одного гола

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (0:3) и поднялся с седьмого на пятое место в таблице АПЛ. Для «Ливерпуля» это:

Третья победа подряд.

Третий сухой матч подряд (такого не было с прошлого лета).

«Ливерпуль» с 10 марта обыграл «Лейпциг», «Вулверхэмптон» и «Арсенал» с общим счетом 6:0. 6 апреля он сыграет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Реала».