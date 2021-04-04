Ливерпуль
АПЛ
Футбол
Арсенал
Поделиться:
«Ливерпуль» выиграл в трех матчах подряд. В них он не пропустил ни одного гола
0
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (0:3) и поднялся с седьмого на пятое место в таблице АПЛ. Для «Ливерпуля» это:
- Третья победа подряд.
- Третий сухой матч подряд (такого не было с прошлого лета).
«Ливерпуль» с 10 марта обыграл «Лейпциг», «Вулверхэмптон» и «Арсенал» с общим счетом 6:0. 6 апреля он сыграет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Реала».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые