Серхио Агуэро
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Манчестер Сити
Агуэро покинет «Ман Сити» в конце сезона. У него истекает контракт
час назад
«Манчестер Сити» подтвердил, что форвард Серхио Агуэро уйдет из клуба по истечении контракта, который у него рассчитан до 30 июня 2021 года.
Агуэро выпустил сообщение: был горд стать частью клуба, прошел с ним многие этапы развития, обещает доиграть в полную силу сезон и готов к новым вызовам.
- Агуэро перешел в «Ман Сити» в 2011 году из «Атлетико» за 40 миллионов евро.
- Агуэро забил 257 голов за 384 матча в «Сити».
- Агуэро – рекордсмен по голам за этот клуб. Он на 80 голов превзошел достижение Эрика Брука, установленное в первой половине XX века.
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