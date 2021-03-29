Агуэро покинет «Ман Сити» в конце сезона. У него истекает контракт

«Манчестер Сити» подтвердил, что форвард Серхио Агуэро уйдет из клуба по истечении контракта, который у него рассчитан до 30 июня 2021 года.

Агуэро выпустил сообщение: был горд стать частью клуба, прошел с ним многие этапы развития, обещает доиграть в полную силу сезон и готов к новым вызовам.