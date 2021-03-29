Серхио Агуэро
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#Серхио Агуэро #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити

Агуэро покинет «Ман Сити» в конце сезона. У него истекает контракт

час назад

«Манчестер Сити» подтвердил, что форвард Серхио Агуэро уйдет из клуба по истечении контракта, который у него рассчитан до 30 июня 2021 года.

Агуэро выпустил сообщение: был горд стать частью клуба, прошел с ним многие этапы развития, обещает доиграть в полную силу сезон и готов к новым вызовам.

  • Агуэро перешел в «Ман Сити» в 2011 году из «Атлетико» за 40 миллионов евро.
  • Агуэро забил 257 голов за 384 матча в «Сити».
  • Агуэро – рекордсмен по голам за этот клуб. Он на 80 голов превзошел достижение Эрика Брука, установленное в первой половине XX века.
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