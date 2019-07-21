НХЛ
Патрик Марун
Сент-Луис (х)
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#НХЛ #Патрик Марун #Сент-Луис (х)

Над Кубком Стэнли продолжают издеваться. Теперь из него едят хлопья с молоком и равиоли

21 июля 2019, 13:30

«Сент-Луис» в мае впервые в истории стал лучшей командой НХЛ. Теперь хоккеисты возят Кубок Стэнли по разным местам и используют его для самых разных развлечений.

  • Робби Фабри сначала отвез трофей в больницу к дедушке, а потом накормил из кубка двух своих собак;
  • Алекс Пьетранджело забрал его с собой на игру в гольф, а потом дал поиграть с кубком детям;
  • Винс Данн позавтракал хлопьями с молоком, а потом повез трофей в детскую больницу;
  • Тайлер Бозак также повозил его по ряду объектов, включая детский госпиталь, а затем использовал его в качестве бокала для коктейля «Маргарита».

Следующий – Патрик Марун, он вместе с сыном поел из кубка хлопья с молоком. А позже положил туда жареные равиоли с соусом.

Новый сезон в НХЛ стартует 2 октября, так что у хоккеистов «Сент-Луиса» еще полно времени для креативного празднования.

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