Президент «Лацио» дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение коронавирусного протокола

Осенью 2020 года в отношении «Лацио» было начато расследование, поскольку обнаружились расхождения между результатами тестирования игроков перед матчами Лиги чемпионов и Серии А.

За нарушение порядка уведомления органов здравоохранения и игнорирование требований по части карантина клуб был наказан:

🔴 Штрафом на 150 тысяч евро.

🔴 Дисквалификацией на семь месяцев президента Клаудио Лотито.

🔴 Дисквалификацией на год врачей команды Фабио Родиа и Иво Пульчини.

Предполагалось, что «Лацио» получит технические поражения или снятие очков, но такое наказание к клубу применено не было.

«Лацио» не согласен и с этим решением, поэтому намерен подать апелляцию.