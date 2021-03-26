Лацио
Серия А
Футбол
Президент «Лацио» дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение коронавирусного протокола
вчера, 21:50
Осенью 2020 года в отношении «Лацио» было начато расследование, поскольку обнаружились расхождения между результатами тестирования игроков перед матчами Лиги чемпионов и Серии А.
За нарушение порядка уведомления органов здравоохранения и игнорирование требований по части карантина клуб был наказан:
🔴 Штрафом на 150 тысяч евро.
🔴 Дисквалификацией на семь месяцев президента Клаудио Лотито.
🔴 Дисквалификацией на год врачей команды Фабио Родиа и Иво Пульчини.
Предполагалось, что «Лацио» получит технические поражения или снятие очков, но такое наказание к клубу применено не было.
«Лацио» не согласен и с этим решением, поэтому намерен подать апелляцию.
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