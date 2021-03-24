Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой

Впервые в официальном матче в старте выйдет Даниил Фомин. Его дебют за сборную был в октябре 2020-го в игре с Турцией в Лиге наций, но в старте в официальных матчах он еще не выходил – только в товарищеской игре с Молдавией.

Как играли раньше Россия и Мальта

Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года

