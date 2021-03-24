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ЧМ-2022
Футбол
Даниил Фомин
Мальта
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
вчера, 21:41
В 22:45 по Москве Россия сыграет с Мальтой в первом матче отбора чемпионата мира 2022 года. Состав России:
- Вратарь: Антон Шунин.
- Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев.
- Полузащитники: Алексей Ионов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Александр Головин.
- Нападающий: Артем Дзюба.
Впервые в официальном матче в старте выйдет Даниил Фомин. Его дебют за сборную был в октябре 2020-го в игре с Турцией в Лиге наций, но в старте в официальных матчах он еще не выходил – только в товарищеской игре с Молдавией.
Как играли раньше Россия и Мальта
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