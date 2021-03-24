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Даниил Фомин
Мальта
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#Россия #Мальта #Футбол #ЧМ-2022 #Даниил Фомин

Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой

вчера, 21:41

В 22:45 по Москве Россия сыграет с Мальтой в первом матче отбора чемпионата мира 2022 года. Состав России:

  • Вратарь: Антон Шунин.
  • Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев.
  • Полузащитники: Алексей Ионов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Александр Головин.
  • Нападающий: Артем Дзюба.

Впервые в официальном матче в старте выйдет Даниил Фомин. Его дебют за сборную был в октябре 2020-го в игре с Турцией в Лиге наций, но в старте в официальных матчах он еще не выходил – только в товарищеской игре с Молдавией.

Как играли раньше Россия и Мальта

Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
 

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Источник:
телеграм-канал сборной России
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