Фарфан вернулся в родной клуб из Перу. Он был свободным агентом с августа 2020-го

Джефферсон Фарфан подписал контракт до декабря 2022-го с перуанским «Альянсой Лимой». Это его родной клуб, за который он выступал три сезона перед переездом в ПСВ.

Сейчас Фарфану 36 лет.

До «Альянсы Лимы» он выступал за «Локомотив», с которым становился чемпионом России, дважды брал Кубок и завоевывал Суперкубок в 2019-м.

С 5 августа 2020-го Фарфан находился в статусе свободного агента.