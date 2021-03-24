Джефферсон Фарфан
Футбол
Фарфан вернулся в родной клуб из Перу. Он был свободным агентом с августа 2020-го
6 часов назад
Джефферсон Фарфан подписал контракт до декабря 2022-го с перуанским «Альянсой Лимой». Это его родной клуб, за который он выступал три сезона перед переездом в ПСВ.
- Сейчас Фарфану 36 лет.
- До «Альянсы Лимы» он выступал за «Локомотив», с которым становился чемпионом России, дважды брал Кубок и завоевывал Суперкубок в 2019-м.
- С 5 августа 2020-го Фарфан находился в статусе свободного агента.
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