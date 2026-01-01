Нелсон Семеду

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Основной защитник Португалии не играет из-за коронавируса. Четыре гола Германии – провал его сменщика
#Нелсон Семеду
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон