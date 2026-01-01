Наир Тикнизян

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Футбол
ЦСКА объявил о траснфере Наира Тикнизяна в «Локомотив»
#Наир Тикнизян
Футбол
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
#Россия U21