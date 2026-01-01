Наир Тикнизян

Лента
Материалы
Новости
Лидеры «Локомотива» три раза за месяц подходили к трибуне фанатов после матчей и извинялись за игру
#Локомотив
Плохие новости для сборной России: в первом туре еврокубков русские защитники виноваты во всех пропущенных голах
#Лига Европы