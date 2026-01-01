Ольга Бузова

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«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»
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#Ольга Бузова
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Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
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#Ольга Бузова
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Смолов сходил на Comment Out. Тер морковь на Бузову, оплатил ремонт Дома Культуры
#Федор Смолов