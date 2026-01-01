Kasabian

Инфо
Британская рок-группа, образованная в 1997 г. в Лестере
Жанр
Электроника, инди-рок, альтернативный рок, спейс-рок, электроник-рок
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Оцениваем новый альбом Kasabian – впервые без прежнего фронтмена: почему это не хитовый, но все равно победный релиз
#Kasabian
Солист Kasabian ушел из-за обвинений в домашнем насилии. Группа отказалась с ним работать
#Kasabian
Солист Kasabian уходит. Легенда со всех сторон – угощал тренера «Лестера» чаем и незаконно целовался с кубком Лиги чемпионов
#Kasabian