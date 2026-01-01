J. Cole

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«Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном». Куда пропал Кендрик Ламар и когда вернется с новым альбомом
#Кендрик Ламар
J. Cole – пожалуй, самый баскетбольный рэпер планеты. Мы разобрали все его отсылки на новом альбоме The-Off Season
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#J. Cole
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J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается
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#J. Cole
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