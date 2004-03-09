Ярослава Симонова

Дата рождения
9 марта 2004 г.
Инфо
Вокалистка, пианистка, композитор
Лента
Материалы
Кто мог полететь на Евровидение-2022 от России
#Евровидение
Почему Россию исключили из Евровидения-2022
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#Евровидение
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