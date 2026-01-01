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Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
#Карлсен – Непомнящий
Вечная связка Кьеллини и Бонуччи. Больше 320 матчей вместе, уже 6 турниров сборных – и любовь, даже когда один из них на год сменил клуб
#Евро-2020
Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
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#музыка
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