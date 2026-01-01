Тату

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Бывший российский музыкальный коллектив
Годы активности
1999-2011
Лента
Материалы
Группа «Тату» вернулась и выступила в Минске: солистки приехали к сцене на крыше бензовоза, а потом исполнили три песни
#Тату
Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время
#Тату
Как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
#политика