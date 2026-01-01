DC

Инфо
Одно из крупнейших и наиболее популярных издательств комиксов
Дата основания
1934 г.
Лента
Материалы
Как меняется Warner Bros. Discovery: 10-летний план по фильмам DC, отмена «Бэтгерл» и объединение HBO Max с Discovery+
#DC
Чем интересен Черный Адам, которого играет Дуэйн Джонсон – злобный супергерой, который отрывает крыло самолету и ловит ракету рукой
#Дуэйн Джонсон