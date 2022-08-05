Как меняется Warner Bros. Discovery: 10-летний план по фильмам DC, отмена «Бэтгерл» и объединение HBO Max с Discovery+
Warner Bros. Discovery опубликовала первый финансовый отчет после слияния компаний. Рассказываем главное об изменениях в компании:
Подписчики, выручка и убытки
- Общее число подписчиков HBO, HBO Max и Discovery+ составило 92,1 миллиона. Какая доля приходится на каждую платформу, компания не раскрыла;
- Доходы за три месяца составили 9,8 миллиарда долларов. Они оказались ниже прогнозируемых аналитиками (11,9 миллиарда). Основные источники распределись так: 2,7 миллиарда с рекламы, 4,8 с дистрибуции, 2,7 с продажи контента;
- Убытки составили 3,4 миллиарда долларов. Они связаны в первую очередь с реструктуризацией и транзакционными и интеграционными расходами.
Контекст. Discovery поглотил Warner Media весной 2021 года за 43 миллиарда долларов. Новую компанию возглавил Дэвид Заслав, управлявший Discovery 15 лет. Медиа описывают его как решительного руководителя, не боящегося перемен. За несколько лет он поднял стоимость Discovery с 5 миллионов до 22 миллионов долларов.
С 2018 года владельцем Warner Media была телекоммуникационная компания AT&T. За четыре года студия пережила увольнения топовых менеджеров, смену курса (в частности, произошел запуск HBO Max и начались одновременные релизы на стриминге и в кинотеатрах), но в конце концов продала ее. Четырехлетний период аналитики называли неудачным.
Новые владельцы пообещали оптимизацию бизнеса и рассудительные траты, которые помогут нарастить аудиторию и конкурировать с крупнейшими стримингами.
Объединение стримингов HBO Max и Discovery+
- HBO Max традиционно выпускает художественные сериалы и кино, Discovery+ – реалити-шоу, документальные фильмы и другие unscripted проекты. Две площадки объединят, но на каком контенте сфокусируется новый стриминг, неизвестно;
- Названия проекта не раскрыли, сервис появится во второй половине 2023 года в США и постепенно распространится на другие страны. В Китае и России запуск пока не планируется.
Контекст. Слухи о возможном закрытии HBO Max появились еще до презентации отчета. Да, поклонники критикуют его приложение, которое перестает работать во время крупных релизов, но любят стриминг за качество контента. Пока непонятно, в какую сторону пойдет развитие после объединения – будет ли упор на художественных проектах, как в HBO Max, или на реалити, как на Discovery+). Но уже сейчас закрытие нескольких шоу и отмена уже отснятой «Бэтгерл» вызывает опасения у фанатов.
HBO Max занимает третье место после Netflix и Disney+ по количеству подписчиков и доказывает своим примером, что крупнейший стриминг можно построить без беспорядочных вливаний в контент, как у Netflix, и без франшиз уровня Marvel и Star Wars, как у Disney+.
На фоне этих платформ HBO Max выделялся «престижным» и «продуманным» контентом, который дополняла библиотека Warner Bros. и успешные проекты HBO.
Развитие вселенной DC, подражание Marvel и закрытие «Бэтгерл»
- WBD выстроила модель управления вселенной DC с планированием фильмов на 10 лет вперед. Студия не скрывает, что берет пример с Marvel, создавшей крупнейшую супергеройскую франшизу;
- «Мы сделали перезагрузку. Мы реорганизовали бизнес. Мы сосредоточимся на создании команды с 10-летним планом, сфокусированной только на DC», – сказал Дэвид Заслав, генеральный директор Warner Bros. Discovery;
- Снятие «Бэтгерл» с графика релизов он объяснил защитой бренда DC. Фильм якобы не вписывался в новую стратегию: «Мы не собираемся запускать фильм, чтобы закрыть квартальные показатели, и мы не собираемся выпускать фильм, если не верим в него».
Контекст. Marvel, права на которую принадлежат Disney, известна своими блокбастерами, объединенными в мультивселенную. В ней персонажи из разных историй прямо или косвенно влияют на события других историй. Таким образом проекты франшизы создают одно большое полотно.
У Warner Bros. были схожие попытки объединить разных героев в одном фильме (в «Бэтмене против Супермена» (2016) или «Лиге справедливости» (2017), но такие проекты скорее воспринимаются аудиторией как неудачные. Высокооцененными во вселенной DC скорее становятся отдельные фильмы, не встроенные в общую вселенную: «Джокер» (2019) или «Бэтмен» (2022).
Теперь же подход к производству изменится: студия сфокусируется на кинотеатральных блокбастерах, релизы которых приносят больше выручки, чем показы на стриминге.
В новую концепцию уже не вписался «Бэтгерл» – отснятый за 90 миллионов долларов фильм с Брэнданом Фрейзером и Дж. К. Симмонсом. The Wrap утверждает, что он оказался недостаточно крупным для выпуска в кино, а релиз сразу на стриминге не сочетается с новой стратегией – поэтому фильм вовсе отменили. Это уникальный случай для крупных студий, наглядно демонстрирующий реформы в Warner Bros. Discovery.