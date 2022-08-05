Как меняется Warner Bros. Discovery: 10-летний план по фильмам DC, отмена «Бэтгерл» и объединение HBO Max с Discovery+

Warner Bros. Discovery опубликовала первый финансовый отчет после слияния компаний. Рассказываем главное об изменениях в компании:

Подписчики, выручка и убытки

Общее число подписчиков HBO, HBO Max и Discovery+ составило 92,1 миллиона. Какая доля приходится на каждую платформу, компания не раскрыла;

Доходы за три месяца составили 9,8 миллиарда долларов. Они оказались ниже прогнозируемых аналитиками (11,9 миллиарда). Основные источники распределись так: 2,7 миллиарда с рекламы, 4,8 с дистрибуции, 2,7 с продажи контента;

Убытки составили 3,4 миллиарда долларов. Они связаны в первую очередь с реструктуризацией и транзакционными и интеграционными расходами.

Контекст. Discovery поглотил Warner Media весной 2021 года за 43 миллиарда долларов. Новую компанию возглавил Дэвид Заслав, управлявший Discovery 15 лет. Медиа описывают его как решительного руководителя, не боящегося перемен. За несколько лет он поднял стоимость Discovery с 5 миллионов до 22 миллионов долларов.

С 2018 года владельцем Warner Media была телекоммуникационная компания AT&T. За четыре года студия пережила увольнения топовых менеджеров, смену курса (в частности, произошел запуск HBO Max и начались одновременные релизы на стриминге и в кинотеатрах), но в конце концов продала ее. Четырехлетний период аналитики называли неудачным.

Новые владельцы пообещали оптимизацию бизнеса и рассудительные траты, которые помогут нарастить аудиторию и конкурировать с крупнейшими стримингами.