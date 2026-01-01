Фрэнсис Форд Коппола

Дата рождения
7 апреля 1939 г.
Инфо
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист
Лента
Материалы
Моника Беллуччи со всех сторон: как относится к своей красоте, хорошая ли актриса, какой характер, почему развелись с Касселем
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#Моника Беллуччи
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Режиссер Коппола 20 лет готовит последний фильм карьеры – «Мегалополис»: история о вражде архитектора и мэра Нью-Йорка, бюджет – $100 млн
#Фрэнсис Форд Коппола
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола