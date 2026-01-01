Том Хэнкс

Дата рождения
9 июля 1956 г.
Инфо
Американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель
Лента
Материалы
Зачем Том Хэнкс врывается на чужие свадьбы и как на это реагируют люди (однажды бабуля назвала его засранцем!)
#Том Хэнкс
Секреты «Изгоя» – великого кино про одиночество. Сценарист ел сырых скатов, а Том Хэнкс толстел и худел на 23 кг
#кино
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
#кино