Сильвестр Сталлоне

Дата рождения
6 июля 1946 г.
Инфо
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер
Лента
Материалы
Сильвестр Сталлоне перерисовал тату с лицом жены на морду собаки – и развелся с женой
#Сильвестр Сталлоне
Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»
#Сильвестр Сталлоне
Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне
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#кино
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