Сильвестр Сталлоне перерисовал тату с лицом жены на морду собаки – и развелся с женой
Сильвестр Сталлоне разводится с моделью Дженнифер Флавин. Они знакомы 34 года и 25 лет были в браке – вместе Сталлоне и Флавин воспитали трех дочерей.
Официально развод случился через несколько дней после того, как Сталлоне изменил татуировку на бицепсе. Раньше там было лицо Флавин, но теперь тату переделано – и на руке Сталлоне изображена его собака.
Представитель Сталлоне сказал Daily Mail: «Мистер Сталлоне намеревался обновить татуировку своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, не поддающимися исправлению». Также представитель Сталлоне сообщил, что сейчас пара работает над совместным реалити-шоу.
В соцсетях Сталлоне часто посвящает посты собакам и пишет такие тексты: «Сочувствуйте людям, которые потеряли своих любимых питомцев. К сожалению, это потеря, которая никогда полностью не забудется. Поэтому каждый день вы должны лелеять их настоящую любовь».
Новую татуировку Сталлоне посвятил Буткусу – главной собаке своей жизни, которая снималась с ним в «Рокки» и вдохновляла его, когда даже не было больших ролей:
«Когда мне было 26, я был совершенно без гроша в кармане, у меня были две пары штанов, которые едва налезали, дырявые ботинки, а мечты об успехе были так же далеки, как солнце… Но у меня был Буткус, мой лучший друг, который всегда смеялся над моими шутками и мирился с моим настроением, и был единственным живым существом, которое любило меня таким, какой я есть!»
Но не история с татуировкой стала причиной развода. Сразу несколько медиа изучили документы о разводе и нашли, что основная претензия Флавин к Сталлоне – это опустошение семейного фонда: «Сталлоне занимался преднамеренным растрачиванием, истощением и / или растратой семейных активов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на семейное имущество».
Еще Флавин откажется от фамилии Сталлоне. После развода она опубликовала в соцсетях фото с дочками и подписала: «Эти девочки – мой приоритет. Остальное не имеет значения».
Сам Сталлоне говорит, что развод проходит мирно и просит, чтобы все проходило конфиденциально. Он также отрицает связь истории с татуировкой и причиной развода.