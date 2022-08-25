Сильвестр Сталлоне перерисовал тату с лицом жены на морду собаки – и развелся с женой

Сильвестр Сталлоне разводится с моделью Дженнифер Флавин. Они знакомы 34 года и 25 лет были в браке – вместе Сталлоне и Флавин воспитали трех дочерей.

Официально развод случился через несколько дней после того, как Сталлоне изменил татуировку на бицепсе. Раньше там было лицо Флавин, но теперь тату переделано – и на руке Сталлоне изображена его собака.