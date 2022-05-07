Оливейра – Гейджи

Дата проведения
7 мая 2022 г.
Исход
Победа Оливейры в 1-м раунде
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Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
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Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274