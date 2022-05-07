Оливейра – Гейджи

Дата проведения
7 мая 2022 г.
Исход
Победа Оливейры в 1-м раунде
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Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра