Магомед Исмаилов

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MMA
Исмаилов и Шлеменко в 2022 году проведут бой под эгидой RCC
#Магомед Исмаилов
MMA
Минеев победил Исмаилова нокаутом на AMC Fight Night 105
#AMC Fight Nights
MMA
Массовая драка в прямом эфире на турнире по MMA в Москве. Начали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев
#Магомед Исмаилов
MMA
Бой Емельяненко – Исмаилов перенесен из Москвы в Сочи
#АСА 107
MMA
Тренера бойца MMA Исмаилова подозревают в организации убийства
#Владимир Осия