AMC Fight Nights
Магомед Исмаилов
Владимир Минеев
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#AMC Fight Nights #Магомед Исмаилов #Владимир Минеев

Минеев победил Исмаилова нокаутом на AMC Fight Night 105

4 часа назад

Бой в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым прошел в Сочи. Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом – судья остановил поединок на последней минуте.

  • В 2018 году Исмаилов и Минеев провели первый бой друг с другом. Он завершился ничьей – единственной в карьере обоих бойцов.
  • Исмаилов и Минеев перед вторым боем друг с другом провели четыре поединка и победили во всех.
  • На профессиональном уровне Исмаилов проиграл три боя, у Минеева одно поражение.

Скриншот из трансляции «Матч! Боец»

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Источник:
Гол
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