AMC Fight Nights
Магомед Исмаилов
Владимир Минеев
Минеев победил Исмаилова нокаутом на AMC Fight Night 105
4 часа назад
Бой в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым прошел в Сочи. Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом – судья остановил поединок на последней минуте.
- В 2018 году Исмаилов и Минеев провели первый бой друг с другом. Он завершился ничьей – единственной в карьере обоих бойцов.
- Исмаилов и Минеев перед вторым боем друг с другом провели четыре поединка и победили во всех.
- На профессиональном уровне Исмаилов проиграл три боя, у Минеева одно поражение.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые