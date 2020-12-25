Массовая драка в прямом эфире на турнире по MMA в Москве. Начали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев

Это турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, который в прямо эфире транслировал канал «Матч! Страна». Бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев (не участвовали в боях) выступали в октагоне и поспорили. Спор начался, когда Минеев обвинил Магомедова в трусости.

После обмена колкостями Исмаилов замахнулся первым, Минеев попробовал ударить. В ответ Исмаилов бросился на Минеева. В октагон сразу вбежала толпа людей, которая устроила потасовку.