Магомед Исмаилов
AMC Fight Nights
MMA
Владимир Минеев
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#Магомед Исмаилов #MMA #Владимир Минеев #AMC Fight Nights

Массовая драка в прямом эфире на турнире по MMA в Москве. Начали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев

час назад

Это турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, который в прямо эфире транслировал канал «Матч! Страна». Бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев (не участвовали в боях) выступали в октагоне и поспорили. Спор начался, когда Минеев обвинил Магомедова в трусости.

После обмена колкостями Исмаилов замахнулся первым, Минеев попробовал ударить. В ответ Исмаилов бросился на Минеева. В октагон сразу вбежала толпа людей, которая устроила потасовку.

 

  • До начала этого ивента Минеев вызывал Исмаилова на бой.
  • Они уже дрались в 2018 году. Ничья. 
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