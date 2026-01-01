Генри Сехудо

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Бокс
«Тройной чемпион против бронзового призера Олимпиады». Сехудо анонсировал бой с Мейвезером
#Генри Сехудо
MMA
Сехудо объявил о желании возобновить карьеру. Сказал, что Ян и Стерлинг бьются за серебро
#Генри Сехудо
MMA
Петр Ян в июле проведет титульный бой в UFC
#Петр Ян
MMA
Сехудо подтвердил окончательное завершение карьеры
#Генри Сехудо
MMA
Петр Ян проведет титульный бой
#Петр Ян
MMA
Сехудо нокаутировал Круза и защитил титул. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры
#Генри Сехудо