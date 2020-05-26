Сехудо подтвердил окончательное завершение карьеры

«Спасибо за этот удивительный опыт, дядя Дэйна. Я всегда буду тебе благодарен. Спасибо за шанс заняться тем спортом, который, как думали люди, никогда не станет востребованным. Для всех моих тренеров и поклонников это было замечательным путешествием. Тройной чемпион ушел», – написал Сехудо в инстаграме.

Сехудо – чемпион UFC в двух весовых категориях. Еще он выигрывал Олимпиаду в Пекине. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что верит в возвращение Сехудо уже летом.