Генри Сехудо
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#Генри Сехудо #UFC #MMA

Сехудо подтвердил окончательное завершение карьеры

26 мая 2020, 10:27

«Спасибо за этот удивительный опыт, дядя Дэйна. Я всегда буду тебе благодарен. Спасибо за шанс заняться тем спортом, который, как думали люди, никогда не станет востребованным. Для всех моих тренеров и поклонников это было замечательным путешествием. Тройной чемпион ушел», – написал Сехудо в инстаграме.

Сехудо – чемпион UFC в двух весовых категориях. Еще он выигрывал Олимпиаду в Пекине. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что верит в возвращение Сехудо уже летом.

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