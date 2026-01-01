Алекс Волкановски

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MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Макс Холлоуэй
MMA
Алекс Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Алекс Волкановски