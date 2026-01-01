Дрю Добер

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Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
#Махачев – Добер
MMA
Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
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#Махачев – Добер
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер