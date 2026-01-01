Джон Кавана

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Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
#Джон Кавана
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
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#Конор Макгрегор
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