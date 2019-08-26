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Млада Болеслав
Млада-Болеслав
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Сайт
www.fkmb.cz/
Страна
Чехия
Стадион
Местски стадион
Тренер
Йозеф Вебер
Й. Вебер
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Матчи
Наконец-то прекратятся разговоры о возможном трансфере Комличенко
#Николай Комличенко
25 января, 21:15
Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
#Николай Комличенко
26 августа 2019, 11:28
Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей
#Россия
14 мая 2019, 14:00