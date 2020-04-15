Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
Издание Goal.com сделало подборку с цитатами футболистов, у которых диагностирован коронавирус. Они рассказывают, как пережили болезнь. Рассказываем главное из материала.
Без симптомов или почти без них
Блез Матюиди, Маруан Феллайни, Кенни Далглиш, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля, Патрик Кутроне, Каллум Хадсон-Одои
Например, в России доля тех, у кого коронавирус проходит бессимптомно выросла до 40%. И футболисты признаются, что отлично себя чувствовали и в этой ситуации бесил только двухнедельный карантин.
Блез Матюиди: «Я понимаю свое привилегированное положение футболиста, у которого отличное медицинское наблюдение. Поэтому я бы и не узнал о диагнозе, если бы был простым человеком».
Многие переживают за Кенни Далглиша (69 лет, группа риска). Но и ему повезло – симптомов COVID-19 нет. А нашли у Далглиша инфекцию в больнице, когда у него удаляли камни из желчного пузыря.
Иногда легкие симптомы все же есть, но носителю они кажутся несущественными. Такое течение болезни было у Хадсона-Одои.
Лихорадка, кашель, головная боль, проблемы с дыханием
Микель Артета, Маноло Габбьядини, Даниэль Ругани, Чарли Остин, Пауло Дибала, Лука Килиан.
Большинство, у кого коронавирус прошел с симптомами, жалуются на лихорадку.
Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин: «На тебя будто вылили ведро воды!».
Защитник «Падерборна» Лука Килиан: «Когда подступили жар и сильная дрожь, то я по-настоящему испугался».
Часто к ознобу добавляется и противный кашель.
Пауло Дибала: «У меня был сильный кашель, я чувствовал себя усталым, а когда заснул, то замерз». У Артеты три дня был кашель и боль в груди.
А у Маноло Габбьядини сильно болела голова: «Я очень плохо спал ночью, часто просыпался, а утром кружилась голова, но при этом мне не было жарко».
Потеря вкуса и обоняния
Паоло Мальдини, Полин Пейро-Маньин
Эти симптомы встречаются не так часто, но они считаются особенностью коронавируса, которые добавляются и к другим проблемам. Вратарь женского «Арсенала» и сборной Франции Полин Пейро-Маньин рассказывает:
«У меня было много симптомов, связанных с этим вирусом: лихорадка, холод, постоянная головная боль, дыхательный дискомфорт, огромная усталость и потеря вкуса и запаха».
Непросто перенес коронавирус и Паоло Мальдини.
«Это было похоже на чуть более страшный грипп. Но это не обычный грипп. Я знаю свое тело. Спортсмен себя знает. Боли особенно сильны, и тогда это похоже на сжатие в груди. Тело борется с врагом, которого оно не знает»