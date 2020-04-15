Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты

Без симптомов или почти без них

Блез Матюиди, Маруан Феллайни, Кенни Далглиш, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля, Патрик Кутроне, Каллум Хадсон-Одои

Например, в России доля тех, у кого коронавирус проходит бессимптомно выросла до 40%. И футболисты признаются, что отлично себя чувствовали и в этой ситуации бесил только двухнедельный карантин.

Блез Матюиди: «Я понимаю свое привилегированное положение футболиста, у которого отличное медицинское наблюдение. Поэтому я бы и не узнал о диагнозе, если бы был простым человеком».